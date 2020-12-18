Как 50 лет назад: в субботу в Рязани возможна метель

В субботу, 19 декабря, в Рязани и области ожидается облачная погода с небольшим, а местами – умеренным снегом до 3-4 мм. В отдельных районах региона будет метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -9...-4°С, днем -8...-3°С.

Кстати, ровно 50 лет назад, 19 декабря 1970 года, в Рязани и области была тоже облачная погода со слабой метелью, а на юге региона туман.

«Ветер юго-восточный, умеренный. Температура -3...-8 градусов мороза», - сообщало тогда Рязанское гидрометбюро.

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