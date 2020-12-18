Двум школам в Касимовском районе передали ноутбуки для онлайн-обучения

«Адресная помощь необходима детям из многодетных и малообеспеченных семей, чтобы они могли максимально эффективно подготовиться к поступлению в вузы», – отметил член фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Александр Глазунов.

17 декабря депутат передал средней школе №2 имени академика В.Ф. Уткина города Касимова и Шостьенской средней общеобразовательной школе Касимовского района по ноутбуку.

Технику во временное пользование администрации образовательных учреждений передадут семьям, которые нуждаются в этом оборудовании.

И.о. секретаря местного отделения «Единой России» Лариса Трифонова напомнила, что партия совместно с Министерством просвещения и Агентством стратегических инициатив в рамках акции «Помоги учиться дома» оказывает реальную поддержку школьникам, у которых нет возможности наладить обучение в дистанционном режиме.

Лидер единороссов Касимовского района Сергей Новиков выразил надежду, что цифровая техника обеспечит ребятам доступ к различным развивающим программам, поможет не потерять интерес к учебе.

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