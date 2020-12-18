Девелопер «Мармакс» создает комфортную городскую среду

Фото: компания "Мармакс".

«Мы уделяем особое внимание ландшафту и наполнению дворов наших будущих жилых комплексов. Среди деревьев и кустарников, которые нам доставили: ирга «Балерина», липа «Тилиа Кордата», сирень «Меери», чубушник венечный, гортензия «Ванила фреи зи», сосна горная «Муго Мугус» и многое другое», - рассказывает product-менеджер «Мармакс» Анастасия Ильина.

С растениями работала команда лучших специалистов, среди которых: ландшафтные архитекторы, дизайнеры, инженеры садово-паркового строительства, садовники, экологи. Команда специально приехала из Европы и Москвы.

За три дня непрерывных работ нам удалось:

- поднять растения на крышу ЖК «Наследие Современности» для оформления открытой террасы для жителей;

- оформить место посадки и посадить центральное дерево ландшафтной композиции — Липу Тилиа Кордата, на стилобатной части двора ЖК «Достояние на Чапаева»;

- разгрузить, распределить и подготовить к зимовке растения, которые совсем скоро будут радовать жителей паркового квартала «Голландия».

В пресс-центре также отметили: «Мы с уверенностью можем сказать, что вы полюбите свои дом не только как уютную квартиру, но и как пространство, настоящую экосистему для комфортной жизни».

Команда «Мармакс» создала видеообзор о первом этапе ландшафтного дизайна в жилых комплексах: смотрите его на YouTube-канале компании.

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