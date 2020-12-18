В выходные под Рязанью пройдут соревнования по автокроссу

Заезды на грузовиках ЗИЛ обычно славятся своей "беспощадностью".

19-20 декабря на трассе «Семеновская» под Рязанью состоится открытый чемпионат Рязанской области по автокроссу «Русская зима».

Предполагается, что на трассу выйдут участники в грузовых и легковых дисциплинах, а также на специальных автомобилях «багги». Всего семь зачетных групп.

Согласно регламенту, в каждой из зачетных групп пройдут по три заезда. Победители и призеры определятся по двум лучшим результатам.

В субботу, 19 декабря, отборочные заезды начнутся в 11.00.

В воскресенье, 20 декабря, торжественное открытие соревнований запланировано на 10.10, после чего начнутся финальные заезды.

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