Ушла из жизни директор рязанской школы №33 Светлана Зарубина

Светлана Ивановна Зарубина.

В пятницу, 18 декабря, ушла из жизни директор школы №33 города Рязани Светлана Ивановна Зарубина. Информацию об этой печальной новости разместила на своем официальном сайте пресс-служба администрации Рязани.

Свою трудовую жизнь Светлана Зарубина посвятила образованию. Окончила Рязанский государственный педагогический институт по специальности «Учитель русского языка и литературы». Позже получила второе высшее образование в Рязанском институте бизнеса и управления (специальность «Менеджмент в образовании»). Ее педагогический стаж составлял 39 лет, стаж административной работы – 19 лет.

- Светлана Ивановна пользовалась заслуженным уважением коллег и руководителей. Ее запомнят тактичным, порядочным, добрым и отзывчивым человеком. Коллектив администрации города Рязани глубоко скорбит по поводу безвременной кончины Светланы Ивановны, и выражает искренние соболезнования ее родным и близким, понесшим тяжелую утрату, - говорится в официальном некрологе.

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