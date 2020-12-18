Стало известно, как будет работать МРЭО в новогодние праздники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанские «гаишники» объявили об изменении графика своей работы. Причина – предстоящие новогодние праздники. Речь идет о МРЭО (межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе).

Как будет работать МРЭО перед Новым годом и в новогодние каникулы:

- 28 декабря 2020 года, 4, 5, и 8 января 2021 года - рабочие дни;

- 31 декабря 2020 года – выходной день.

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