В Шиловском районе задержали браконьеров с мертвой косулей

15 декабря на территории Шелуховского лесничества Шиловского района задержали браконьеров, которые застрелили косулю, сообщают чиновники рязанского минприроды.

Власти не уточняют, сколько конкретно человек задержали, но заявили, что изъяли две единицы огнестрельного оружия. Никаких документов на ружья не было, как и лицензий на отстрел.

В настоящее время делом занимается полиция Шиловского района, но отметим, что если будет доказано, что косулю добыли незаконно, то штраф может составить от 500 тысяч до 1 млн рублей. Скорее всего, участникам группы придется просто скинуться. Но есть и другой вариант – до двух лет лишения свободы. Кому конкретно, решит суд.

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