Под Рязанью большегруз МАЗ влетел в «ГАЗель» - два человека пострадали.

Вечером 17 декабря недалеко от деревни Мамоново Пронского района 29-летний рязанец за рулем седельного тягача МАЗ столкнулся с «ГАЗелью», сообщает УМВД России по Рязанской области.

В результате ДТП 47-летний водитель автомобиля «ГАЗель», а также его 66-летняя пассажирка получили травмы.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрированы два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы.

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