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Сразу на восьми улицах в разных концах Рязани 17 и 18 декабря не будет воды

Рязанский "Водоканал" активно проводит работы
Антон ВОХЕЧ
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Воды не будет весь световой день. Фото из архива "КП".

Воды не будет весь световой день. Фото из архива "КП".

17 декабря будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

- улица Карла Маркса, д. 1/6, 3;

- улица Магистральная, д. 4 к 1, 5.

- улица Станкозаводская, д. 22/10.

- Касимовское шоссе, д. 3, 5, 9, 11, 11а, 11б, 11в, 12, 12а, 12б, 15а, 8 к 1.

18 декабря не будут снабжаться холодной воды жители Рязани по таким адресам:

- ул. Дзержинского, д. 74-76, 82;

- ул. Гагарина, д. 40;

- ул. Татарская, д. 29/44

- ул. Дзержинского, д. 78 (школа №16)

- ул. Дзержинского, д. 80 (центр цифрового образования детей IT-CUBE).

Это связано с различного рода работами, которые запланированы рязанским "Водоканалом".

Одновременно с этими неудобствами, движение по Касимовскому шоссе должно возобновиться 18 декабря не в 6:00, как планировалось ранее, а в 16:00.

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