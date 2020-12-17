С нового года проезд в рязанских электричках станет дороже

Новый год традиционно «радует» рязанцев неприятными подарками в виде повышения тарифов. Не обошлось и на этот раз.

Так, с 1 января повышается плата за проезд в пригородном железнодорожном транспорте по территории Рязанской области. С нового года она составит 24 рубля 50 копеек за десятикилометровую зону, вместо прежних 24 рублей. Так, билет от Рязани до Сасова станет дороже на 9 рублей, до Ряжска – на 6. Цена детского билета составит 6 рублей 10 копеек за зону. Так что теперь кассирам в электропоездах опять придется возится с копеечной мелочью.

Но, как сообщили нашему корреспонденту в рязанской дирекции компании-перевозчика, ЦППК, все разъездные кассиры перед началом работы будут обеспечены разменной монетой, в том числе и по 10 и 50 копеек. Вопрос в другом – насколько этого запаса им будет хватать.