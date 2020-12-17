Газовики еще раз пояснили рязанцам, как не получать счета на покойников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Компания газовиков вновь обратилась к рязанцам, чтобы объяснить, почему время от времени они угрожают судами покойникам за копеечные долги.

Руководство ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» напомнило, что если у абонента (владельца квартиры) произошли в жизни какие-либо изменения (газовики говорят – «изменения по лицевому счету» – Ред.), то собственнику, наследнику и так далее нужно в пятидневный срок сообщить «поставщику газа». Обязательно письменно. К счастью, сделать это можно по электронной почте: billing@ryazanregiongaz.ru

Газовики напоминают, что к заявлению необходимо приложить подтверждающие документы:

- свидетельство о смерти или справка об измененном составе семьи;

- выписка из ЕГРЮЛ;

- договор купли-продажи.

Важно, чтобы все бумаги, которые родственники умерших отправят газовикам в электронной форме, были бы цветными сканкопиями (фотографиями) оригиналов документов. Последние, в свою очередь, должны быть заверены нотариусами.

«Поставщик газа, в свою очередь, обязан в течение пяти рабочих дней внести соответствующие изменения в лицевой счет абонента», - говорится в сообщении газпромовцев.

Напомним, рязанская правозащитница Софья Иванова пожаловалась, что газовики присылают платежки на имя ее умершей матери, отыскав при этом долг в 209 рублей и угрожая судом (читать подробнее).

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