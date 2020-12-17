Глава рязанского минздрава: с 12 ноября мы начали выдавать бесплатные лекарства

Руководитель министерства здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий в эксклюзивном комментарии для «Комсомолки» рассказал о ситуации с коронавирусными лекарствами в регионе.

- Постановление правительства РФ о выделении средств на амбулаторное лечение было издано 29 октября. А уже 12 ноября мы начали развозить первые партии лекарств по больницам региона и соответственно выдавать нашим пациентам. На сегодняшний день бесплатные лекарства получили 1900 человек, находящихся на амбулаторном лечении. Все выделенные деньги, а это свыше 41 миллиона рублей, уже полностью израсходованы на закупку препаратов, - рассказал министр.

То есть получается, что для тех, кто перенес короновирус до середины ноября, бесплатно лекарства предоставлять не могли.

Напомним, Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря зачитал обращение рязанца Владимира Коршунова. Мужчина спросил, почему больные коронавирусом лечатся за свои деньги? Отметив, что все кого он знает, приобретали препараты за свой счет.

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