За три дня жертвами COVID-19 в Рязанской области стали семь женщин и двое мужчин

В оперативной группе Правительства Рязанской области сообщили, что за последние три дня в регионе жертвами COVID-19 стали девять человек!

15 декабря печальный список пополнили фамилии 80-летней женщины, 70-летней женщины и 83-летнего мужчины.

16 декабря жертвами коронавирусной инфекции стала 32-летняя рязанка, а также 61-летняя и 72-летняя женщины.

17 декабря – женщины в возрасте 52-х и 58-ти лет, а также 67-летний мужчина.

Все жертвы за исключение первой женщины скончались в ноябре (первая скончалась в октябре). Результаты проведенных судебно-медицинских экспертиз подтвердили, что причиной гибели людей стала непосредственно коронавирусная инфекция.

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