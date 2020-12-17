Рязанский сенатор Морозов: Медицина у нас в регионе поставлена очень сильно

Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов сообщил, что был очень удивлен вопросу, поступившему из региона на пресс-конференцию Владимира Путина. Напомним, президента спросили о невыдаче лекарств больным COVID-19.

- Я был удивлен. У нас есть лекарства, а главное были всегда. Мы держим этот вопрос на повестке дня, поэтому для меня это было удивительно. Мы всегда шли с опережением. Мы абсолютно были уверены, что система здравоохранения Рязанской области не только справится в будущем, но и справлялась с самых первых дней, потому что медицина у нас в регионе поставлена очень сильно, - сказал сенатор Морозов изданию «Известия».

Напомним, после того как вопрос о лекарствах был задан президенту, прокуратура Рязанской области начала проверку этой информации.