РНПК посвятила в нефтяники 18 молодых специалистов

Клятва на верность профессии стала кульминацией церемонии посвящения. Фото пресс-службы РНПК.

Получившие совсем недавно дипломы об окончании Российского университета нефти и газа имени И.М. Губкина, Рязанского радиотехнического университета, Ивановского политехнического университета, Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева и Северо-Кавказского федерального университета, молодые люди теперь стали полноценными работниками РНПК. На заводе юноши и девушки будут работать по таким специальностям, как оператор технологических установок, аппаратчик, машинист компрессорных установок, инженер-технолог, экономист, лаборант химического анализа и другим.

Генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов открыл церемонию посвящения в нефтяники и поздравил своих молодых коллег с этим событием, обратившись к ним с напутственным словом:

- В основе успехов нашего предприятия — труд многотысячного сплоченного, сработанного коллектива. За 60-летнюю историю у РНПК были разные времена, но люди завода, его специалисты преодолевают любые преграды. Вы, молодые специалисты, — наше будущее, теперь это и ваш завод. Созидайте, стремитесь к вершинам, будьте целеустремленными и любознательными, и перед вами откроются любые двери, - сказал Сергей Михайлов.

Насыщенная программа с проведением тимбилдинга была подготовлена для пополнивших коллектив АО «РНПК» молодых людей и для их наставников. Выполняя задания, юноши и девушки проявили творческий подход, смекалку, логику для того, чтобы построить завод будущего. Произнесение клятвы на верность профессии стало кульминацией церемонии посвящения. Новые специалисты предприятия пообещали повышать свой профессиональный уровень, стремиться к успеху и вносить достойный вклад в укрепление нефтяной отрасли.

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