Депутат Госдумы передал подарки спортсменам с ОВЗ

17 декабря Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единой России» Андрей Красов поздравил рязанских спортсменов-колясочников с наступающими новогодними праздники.

Депутат отметил достижения сборной Рязанской области по бочче, которую возглавляет тренер 1-й категории Владимир Трофимов.

Секция бочче работает на базе ГАУ РО СШОР ЦСК. Под руководством тренера занимаются 10 человек в возрасте от 18 до 39 лет.

«Среди воспитанников – 4 кандидата в мастера спорта и два мастера спорта: Юрий Саввон, Екатерина Седова, оба – чемпионы России по бочче, причем Екатерина выступала в семи странах», – рассказал Владимир Трофимов.

В канун Нового года Андрей Красов по традиции передал спортсменам подарки, в том числе спортивную обувь, бесконтактные термометры, наушники.

«Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья – пример для нас всех. Пример преодоления жизненных обстоятельств, силы духа и целеустремленности», – подчеркнул парламентарий от Рязанской области.

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