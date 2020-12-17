Рязанская прокуратура проверяет информацию, озвученную в вопросе Путину

Прокуратура Рязанской области начала проверку информации о невыдаче в регионе бесплатных лекарств для амбулаторного лечения COVID-19. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ведомства.

- Будет найден человек, обратившийся к президенту и который, возможно не получил лечения, - пояснила старший помощник регионального прокурора Юлия Ромашкина.

Напомним, Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря зачитал обращение рязанца Владимира Коршунова. Мужчина спросил, почему больные коронавирусом лечатся за свои деньги? Отметив, что все кого он знает, приобретали препараты за свой счет.