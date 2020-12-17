В Рязанской области помощь семьям врачей оказывают няни-волонтеры

Активисты волонтерского центра «Единой России» с самого начала работы помогают коллективам учреждений здравоохранения, поддерживают медицинских работников, нагрузка на которых в период пандемии коронавируса многократно возросла. Одной из форм содействия стала помощь семьям врачей с малолетними детьми.

«Очень часто график дежурств обоих родителей-медиков совпадает и им не с кем оставить детей», – аргументировал свою инициативу первый заместитель секретаря регионального отделения партии Дмитрий Хубезов, выступая на встрече с секретарями местных отделений. Предложение высоко оценил лидер рязанских единороссов, губернатор Рязанской области Николай Любимов.

На помощь медицинским работникам пришли активисты партии. Няни-волонтеры играют с ребятами в развивающие игры, рисуют, читают им сказки.

«Спасибо добровольцам за поддержку. Теперь родители-врачи могут не волноваться за своих детей, а спокойно работать и лечить больных пациентов с еще большей отдачей», – считает заведующий отделением нейрохирургии ОКБ Андрей Косолапов.

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