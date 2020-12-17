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«Единая Россия» будет добиваться того, чтобы законопроект о «гаражной амнистии» был принят уже в весеннюю сессию. Документ внесен в Госдуму 16 декабря. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам встречи с главой Росреестра Олегом Скуфинским.

Предлагаемые законодательные меры схожи с «дачной амнистией», которая упростила порядок оформления собственности на дачные постройки. Она была очень востребована у жителей —за 14 лет в упрощенном порядке было оформлено более 10 миллионов дач, земельных участков и садовых домов. Ожидается, что «гаражная амнистия» будет действовать до 2026 года.

«Мы также предлагаем предусмотреть механизмы, которые минимизируют дополнительные расходы. Чтобы не получилось, что закон хороший, но за оформление сопроводительных документов надо условно заплатить 3-5 тысяч рублей. Для пенсионера это будет дорого, и он откажется от процедуры», – пояснил Андрей Турчак.

По его словам, следующий этап совместной работы заключается в том, чтобы вместе с правительством и региональными администрациями отработать механизм и сделать так, чтобы для малоимущих и социально незащищенных категорий граждан оформление сопроводительных документов было абсолютно бесплатным или предельно минимизировано по стоимости.

В свою очередь, глава Росреестра Олег Скуфинский отметил: благодаря совместной работе с «Единой Россией» осенью документ был доработан, в нем максимально учтены пожелания граждан.

«Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка, и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно», – пояснил Олег Скуфинский.

Он добавил, что ведомство готово организовать консультационную и методическую поддержку, чтобы у жителей не возникало проблем при оформлении прав.

В Рязани насчитывается свыше 200 автокооперативов. Есть малочисленные, на 6-10 боксов, компактно расположенные во дворах, есть огромные, занимающие значительную территорию вдоль автомобильных или железных дорог.

Автокооперативы, имеющие в составе металлические гаражи, местные власти зачастую признают временными сооружениями. Именно поэтому на земельные участки администрация редко выдает документы на долговременную аренду. При этом гаражные комплексы имеют 30-40-летнюю историю.

Несколько лет назад в областном центре был ликвидирован гаражный кооператив «Черезовский»: сотни металлических гаражей, расположенные в районе прудов на улице Тимакова, между Касимовском шоссе и улицей Новоселов. Все это было сделано на законных основаниях – власти могут изымать землю у гаражных кооперативов и под отдельными гаражами, а потом эти участки отдавать под застройку. Так как у людей практически нет никаких документов, чтобы доказать право собственности: землю под кооперативы раздавали в советское время, часто это делали предприятия.

Новый закон даст гражданам возможность оформить гараж, на который нет документов, а также позволит владельцам гаража приобрести земельные участки под ними. Когда «гаражная амнистия» вступит в силу, просто забрать землю будет нельзя.