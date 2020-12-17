В РИПИ рассказали, чем опасен сахар в детском питании?

Избыток сахара в рационе незаметно приводит к энергетическому дисбалансу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Росстата, 8-10% детей в возрасте от 3 до 13 лет страдают ожирением. Количество таких детей растет с каждым годом. Во многом происходит это из-за чрезмерного потребления сахара, являющегося углеводом. Вообще-то углеводы хорошие: они являются основными поставщиками энергии для растущего детского организма. Но надо понимать разницу между «быстрыми» углеводами и «сложными». Специалисты Российского института потребительских испытаний рассказали для рязанских родителей, как отличить «хорошие» углеводы от «плохих»?

Сложные или высокомолекулярные углеводы - крахмал и клетчатка - содержатся в овощах, фруктах, цельных крупах, бобовых, цельнозерновых продуктах. Помимо снабжения организма необходимой глюкозой, они хорошо насыщают и нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Сложные углеводы в продуктах и вкусно приготовленных блюдах должны составлять основу детских рационов.

Что рекомендуется контролировать родителям?

«Быстрые углеводы», «добавленные», «свободные» и «простые» сахара - под всеми этими терминами мы понимаем различные низкомолекулярные углеводы. Самые известные из них - это глюкоза, фруктоза и сахароза, содержащая первые два вещества в соотношении один к одному.

Обычный сахар - это очищенная сахароза.

Мед - концентрат фруктозы и глюкозы.

Сиропы - концентраты низкомолекулярных сахаров.

Добавленным сахаром в пищепроме производители улучшают текстуру, вкус и свойства различных изделий: конфет, выпечки, готовых завтраков, напитков (газировок, соков), мороженного, джемов, варений и так далее. Такие углеводы быстро поступают в кровоток и снабжают организм необходимой энергией, но не дают хорошего насыщения: после них вскоре опять захочется есть.

Избыток сахара в рационе незаметно приводит к энергетическому дисбалансу: поступающие с пищей калории не успевают тратиться на потребности организма, а это может стать фактором риска развития ожирения. Злоупотребление сладким - одна из причин развития этого заболевания.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Специально для тех, кто неравнодушен к тому, чем питается их ребенок, в РИПИ открыли горячую линию. Родителей призывают обращаться, в случае если их дети столкнулись в школе или детском саду с некачественной едой.

Связаться со специалистами РИПИ можно заполнив форму на сайте общественной организации.