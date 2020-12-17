Рязанский рыбак спас от смерти замерзающего бобра. Фото: Эдуард Жуков | https://vk.com/ribalkaryazan

15 декабря в селе Кузьминское Рыбновского района рыбак спас погибающего бобра, сообщается в паблике «Рыбалка в Рязани».

«Кто не в курсе, река Ока там почти вся стоит. Товарищ нашел замерзающего бобра, который подо льдом без воды просто замерзал. В машине его отогрел и привез ниже шлюза, где круглый год есть незамерзающие участки, выпустив бобра в воду», - написал Эдуард Жуков.

Пост в паблике набрал около двухсот комментариев и более тысячи лайков. Подавляющее большинство подписчиков благодарят человека за спасенное животное.

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