Увеличилось количество зараженных коронавирусом рязанцев, лежащих на ИВЛ

Последние новости по коронавирусу в Рязани на сегодня, 17 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на утро 17 декабря в больницах Рязанской области находятся 546 пациентов. Все они заражены коронавирусом. Это на пять человек больше, чему сутками ранее. Среди пациентов – семь детей.

Состояние 71 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 406 (+5) пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 69 человек, из них 33 (+1) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и лечатся дома под постоянным наблюдением врачей, - не устают заверять чиновники.

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