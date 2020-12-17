В Рязанской области ищут пропавшую женщину в сапогах по колено

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Еще 10 сентября текущего года 32-летняя Марина Чикалова перестала выходить на связь. Сейчас ее местонахождение неизвестно. Поисками молодой женщины занялся отряд "Мещера".

Приметы Марины Чикаловой: рост 155 см; худощавого телосложения; глаза черные; волосы темно-русые, длинные и волнистые. На момент исчезновения была одета в пальто темно-синего цвета, под которым надет шерстяной светло-серый свитер. На ней были черные утепленные лосины и сапоги по колено.

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