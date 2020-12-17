Газовики объяснили, почему угрожают судом покойнику за копеечный долг. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» объяснила, почему высылают счета и угрожают покойнику судом за копеечный долг. Газовики, выдрав из законов и прочих постановлений нужные им нормы, резюмировали, что виноваты не они, а собственники.

Цитируем: во-первых, абонент обязан уведомлять письмом в пятидневный срок поставщика газа об «изменении количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении…»

во-вторых, «если по лицевому счету возникают какие-либо изменения, в частности происходит переход права собственности по причине смерти абонента», новый абонент обязан так же сообщить письменно.

«В настоящее время ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» не располагает относимыми и допустимыми доказательствами уведомления поставщика газа об изменении количества проживающих в указанном жилом помещении лиц. Таким образом, уведомление о задолженности, высланное на имя умершего собственника, является последствием отсутствия своевременных действий со стороны нового собственника», - говорится в сообщении.

Напомним, рязанская правозащитница Софья Иванова пожаловалась, что газовики присылают платежки на имя ее умершей матери, отыскав при этом долг в 209 рублей и угрожая судом (читать подробнее).

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