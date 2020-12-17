Елена Сорокина провела ревизию новогодней локации в центре Рязани

На площадь Победы Елена Сорокина обратила особое внимание. Фото: сайт горадминистрации.

Елена Сорокина в ходе вечернего объезда города 16 декабря осмотрела новогоднюю иллюминацию на Театральной площади, на площади Ленина и Троицком мосту.

Особое внимание градоначальник уделила площади Победы. В этом году она будет иметь концептуальное световое оформление. Здесь будут установлены сразу несколько световых инсталляций и арт-объектов, которые станут яркими фото-зонами. Ежедневно с 1 по 7 января будет демонстрироваться захватывающее свето-музыкальное шоу с применением современного оборудования.

По информации Дирекции благоустройства, в городе установлено 29 новогодних елей. Еще одна новая 11-метровая елка в скором времени появится в Верхнем городском парке. На новогодних площадках установлено 25 арт-объектов. Городские пространства украшает около 7000 гирлянд, а для их подготовки было заменено 820 лампочек. Кроме того, обновлены новогодние надписи, украшающие главную пешеходную улицу Рязани – Почтовую.

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