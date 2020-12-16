Готовые квартиры и скидки до 400 тысяч рублей ГК «Стройпромсервис» объявила месяц скидок

Фото: ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС».
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И это еще не все! Для тех, кто не хочет ждать, действует специальная цена на готовые квартиры в ЖК "Окские просторы". Ключи в день покупки!
"Окские просторы" - идеальный баланс природы и городской инфраструктуры:
- теплый кирпичный дом с индивидуальным отоплением и панорамным остеклением;
- удачное расположение - вы легко можете попасть в любой район города, а до центра можно добраться всего за 15-20 минут;
- закрытая территория;
- собственная школа и детский сад;
- благоустроенные зоны для отдыха - чтобы попасть на пляж или посетить эко-парк, жителям жк достаточно выйти из дома!
Для клиентов «СТРОЙПРОМСЕРВИС» действует программа льготной ипотеки. Благодаря господдержке, купить квартиру можно по ставке от 2,7% годовых.
Ознакомиться с жилыми комплексами и выбрать квартиру можно на сайте stroy-proms.ru
Рассчитать точный размер скидки на понравившуюся квартиру вам помогут специалисты отдела продаж. Звоните: +7 (4912) 247-000
Фото: ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС».
Предложение ограничено. Подробные условия акции на сайте stroy-proms.ru. Застройщик ООО «Окские просторы», проектная документация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет АО «Россельхозбанк». Подробные условия кредитования на сайте rshb.ru
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