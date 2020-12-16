Готовые квартиры и скидки до 400 тысяч рублей ГК «Стройпромсервис» объявила месяц скидок

Фото: ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС».

Уникальное предложение действует весь декабрь – скидка до 4000 рублей с каждого квадратного метра. Выгода до 400 000 руб.!

И это еще не все! Для тех, кто не хочет ждать, действует специальная цена на готовые квартиры в ЖК "Окские просторы". Ключи в день покупки!

"Окские просторы" - идеальный баланс природы и городской инфраструктуры:

- теплый кирпичный дом с индивидуальным отоплением и панорамным остеклением;

- удачное расположение - вы легко можете попасть в любой район города, а до центра можно добраться всего за 15-20 минут;

- закрытая территория;

- собственная школа и детский сад;

- благоустроенные зоны для отдыха - чтобы попасть на пляж или посетить эко-парк, жителям жк достаточно выйти из дома!

Для клиентов «СТРОЙПРОМСЕРВИС» действует программа льготной ипотеки. Благодаря господдержке, купить квартиру можно по ставке от 2,7% годовых.

Ознакомиться с жилыми комплексами и выбрать квартиру можно на сайте stroy-proms.ru

Рассчитать точный размер скидки на понравившуюся квартиру вам помогут специалисты отдела продаж. Звоните: +7 (4912) 247-000

Фото: ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС».

Предложение ограничено. Подробные условия акции на сайте stroy-proms.ru. Застройщик ООО «Окские просторы», проектная документация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет АО «Россельхозбанк». Подробные условия кредитования на сайте rshb.ru

На правах рекламы.