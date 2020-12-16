В Рязани начали сносить аварийную двухэтажку на улице Электрозаводской.

В Рязани начали сносить аварийный дом №54б по улице Электрозаводской, сообщает городская администрация.

Инвестор выплатил собственникам деньги, а единственному нанимателю муниципальной квартиры предоставил другое жилое помещение.

«Все прописанные там граждане сняты с регистрационного учета. Для безопасности граждан, территорию огородили. Работы планируется завершить до конца рабочей недели», - говорится в сообщении чиновников.

В Рязани начали сносить аварийную двухэтажку на улице Электрозаводской.

СПРАВКА «КП»

Дом №54б по улице Электрозаводской в Рязани построили в 1955 году.

Двухподъездную двухэтажку признали аварийной и подлежащей сносу еще в 2016 году.

Управляющей компанией значилось ООО «ЖЭУ-21».

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