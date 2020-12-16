Администрация Рязани: бани на улице Семена Середы снова заработают

Андрей Михно: Бани откроют обязательно! Фото: сайт горадминистрации.

Бани на улице Семена Середы заработают снова. Об этом рассказал Андрей Михно, курирующий работу Муниципального коммерческого центра - именно эта структура до конца текущего года должна определить арендатора муниципального помещения.

По словам топ-менеджера горадминистрации, в мужском и женском залах будет выполнен косметический ремонт, заменена мебель, отремонтируют или заменят техническое оборудование.

Михно отметил, что с расширением сервиса стоимость за услуги останется на прежнем уровне:

- Обновленный банный комплекс будет работать в новом формате. Мы сделаем все необходимое, чтобы жители нашего города смогли отдыхать семьями, заниматься своим здоровьем, с удовольствием посещать это место.

А тем временем компания «Газпром межрегионгаз Рязань» угрожает судом... покойнику. Такой вот сервис!