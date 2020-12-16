Скончался человек, отдавший свою жизнь рязанскому строительству

Сергей Семенов. Фото: архив "КП".

В среду, 16 декабря, ушел из жизни Сергей Николаевич Семенов – человек, посвятивший свою жизнь рязанскому строительству. Об этом сообщили в министерстве строительного комплекса Рязанской области.

Трудовой путь Сергей Николаевич начал в НИИ газораспределительных приборов города Рязани, затем работал директором Центра Молодежных Жилых Комплексов ГК ВЛКСМ. Далее стал заместителем главы администрации Рязани по строительству. После пришел в министерство начальником отдела координации строительства и реализации национального жилищного проекта. Стал заместителем министра строительного комплекса Рязанской области.

- Опытный специалист, умелый руководитель – ни один вопрос не оставался не решенным. Это большая утрата для всего строительного комплекса, - отметили его коллеги. – Соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами.

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