Минздрав назвал информацию о смерти привитого от COVID-19 рязанца фейком

Минздрав отреагировал на информацию, которая расползается по соцсетям после публикации в Facebook рязанца Дмитрия Клочкова. Мужчина рассказал, что на днях у его хороших знакомых умер родственник, который за три дня до этого якобы сделал прививку от COVID-19.

«После прививки резко поднялась температура, стало плохо и через три дня он скончался. Ковидом человек переболел ранее, а прививку решил сделать на всякий случай, т.к. везде рассказывают, что иммунитет держится недолго», - писал Клочков.

В итоге запись появилась в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте». Тогда и последовала реакция:

«Информация не соответствует действительности. Массовая вакцинация в Рязанской области еще не началась. На данный момент осуществлена поставка вакцины в регион. Она будет распределена по медицинским организациям», - сообщила пресс-служба минздрава.

Отмечается, что пока в регионе привиты только 23 сотрудника ОКБ, их состояние не вызывает опасений. Результаты вакцинации оценивают положительно.