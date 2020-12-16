В Рязани газовики угрожают судом покойнику за копеечный долг.

Компания «Газпром межрегионгаз Рязань» угрожает судом покойнику. Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Софья Иванова.

«Моей мамы уже почти год - на дату отправки данного письма - не было в живых. В квартире никто не живет, газом не пользуется. Коммуналку я, как наследница, оплачиваю. Но нашелся долг в 209 рублей 46 копеек! И в адрес умершего человека полетели письма...» - написала Иванова.

По словам правозащитницы, газовики систематически устраивает за копеечные долги жителям Рязани телефонные атаки.

«Граждан постоянно вносят в какие-то электронные базы, сканируют, регистрируют. А межведомственный бардак как был, так и остался. Годами умершие и уехавшие, снявшиеся с регистрации, жители Рязанской области продолжают числиться везде, где с них можно «по старой памяти» что-то взять. Где обещанная «система единого окна»?» - задается вопросом глава рязанского отделения движения «Голос».

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