Ольга Постникова: Все инициативы, озвученные на форуме «Единой России», подсказаны самой жизнью

Активисты волонтерских центров «Единой России» на первом социальном онлайн-форуме партии обменялись лучшими региональными практиками оказания помощи гражданам и медикам. Их опыт лег в основу пакета новых социальных инициатив партии. Мероприятие состоялось 14 декабря.

«Все эти предложения подсказаны самой жизнью, они выстраданы», – отметила член местного политсовета «Единой России» города Рязани, генеральный директор Центра социальной помощи «Доброе дело» Ольга Постникова.

По ее мнению, предложение ввести меры дополнительной защиты для тех, кто ежедневно сталкивается в своей работе с опасностью заражения, очень актуально и своевременно.

«Кроме персонала больниц и учителей, должно быть и страхование от коронавируса социальных работников, – считает Ольга Постникова. – И это должно касаться не только работающих в государственном секторе, но и представителей некоммерческих объединений».

С конца марта 2020 года в АНО «Центр социальной помощи «Доброе дело» были введены жесткие санитарно-эпидемиологические правила, что позволило социальным работникам продолжить работу в штатном режиме с 830 подопечными, среди которых были люди с выявленным COVID-19.

«С первых дней работы волонтерского центра «Единой России» сотрудники «Доброго дела» активно участвовали в помощи пожилым людям, которые обращались к партийцам. Шефство было взято над 317 представителями старшего поколения, которые ранее выходили из дома, а теперь оказались на самоизоляции. Им привозили товары первой необходимости на дом», – рассказала Ольга Постникова.

Она добавила, что собственными силами и с привлечением в качестве волонтеров профессиональных психологов и педагогов была организована дистанционная квалифицированная психологическая поддержка пожилых рязанцам и помощь в образовательном процессе семьям с детьми.

«Как автоволонтеры руководители «Доброго дела» сами развезли 180 продуктовых наборов. Доставка еще 604 наборов на дом пожилым людям была организована с привлечением волонтеров с личными автомобилями», – сообщила гендиректор Центра социальной помощи.

Добровольчество – крайне важное направление работы партии. С самого начала пандемии «Единая Россия» создала волонтерские центры в каждом регионе, они объединяют 80 тысяч активистов. Приоритеты дальнейшего развития добровольческой деятельности – это автоволонтерство, помощь медикам и их семьям, доставка лекарств амбулаторным больным. Кроме того, «Единой России» поручено отслеживать, как выполняются противопандемийные меры в регионах.

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