Теплее, чем 50 лет назад: днем в четверг в Рязани ожидается плюсовая температура. Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 17 декабря, в Рязани и области ожидается облачная погода с небольшими осадками, а днем местами – умеренными. Днем на дорогах гололедица. Ветер южный, с переходом на западный, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -8...-3°С, днем -3...+2°С.

Кстати, ровно 50 лет назад, 17 декабря 1970 года в Рязани и области была облачная погода, без существенных осадков.

«Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Температура днем -4… -9 градусов», - сообщало несколько десятилетий назад Рязанское гидрометбюро.

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