Рязанский врач: Коронавирус с нами надолго, люди будут болеть по несколько раз в год. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Коронавирус существует, он реален и с нами надолго. Об этом в интервью «РВ» заявила врач-инфекционист БСМП Кира Агеева.

— Люди будут болеть им каждый год, а при несоблюдении мер профилактики даже несколько раз в год. Поэтому от вакцинации никуда не деться. От коронавируса, как и от гриппа, надо обязательно прививаться, — сказала специалист.

По мнению врача, вакцина – это единственная специфическая профилактика, которая в настоящий момент доступна.

— Все те антипрививочники, которые уверяют, что вакцина – это зло, сами были привиты в детстве, — продолжает Агеева. — Как только вакцина от коронавируса будет доступна широким массам, вакцинируйтесь, пожалуйста. После того как создастся определенная иммунная прослойка, мы надеемся, что сдержим тот пандемический вал, который сейчас идет.

Ранее врач-инфекционист объяснила, где и как в Рязани заражаются коронавирусом ее коллеги. И почему «красная зона» - самое безопасное место (читать подробнее).

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