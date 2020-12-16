В Рязани от COVID-19 умерла 32-летняя женщина

Стало известно, кто попал в статистику летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области 16 декабря. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в оперативной группе Правительства Рязанской области.

Жертвами коронавирусной инфекции стала 32-летняя рязанка, а также 61-летняя и 72-летняя женщины. Все они скончались еще в ноябре. До настоящего времени проводились судебно-медицинские экспертизы, которые и подтвердили, что причиной смерти людей стал именно COVID-19.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).