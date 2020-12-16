Врач объяснила, как и где ее коллеги заражаются в Рязани коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ковидный госпиталь – самое безопасное место в условиях пандемии. Так считает врач-инфекционист БСМП, ассистент кафедры инфекционных болезней рязанского медуниверситета Кира Агеева.

В интервью «РВ» специалист пояснила, что когда врач работает в «красной зоне», то полностью защищен.

— Потому что ты готов к тому, что идешь к больным, и соблюдаешь все меры предосторожности. Гораздо более вероятно поймать вирус в общественном транспорте, поскольку некоторые граждане пренебрегают предписанными мерами, — отметила Кира Агеева.

Врач убеждена, что многие ее коллеги, которые сами заразились коронавирусом, заболевают не из-за того, что работают с ковид-пациентами, а в результате контакта с родственниками и друзьями вне стен больницы.

— Часто источником заражения являются дети, которые в большинстве переносят данную инфекцию либо в легкой форме, либо вовсе бессимптомно, — подчеркнула специалист.

Ранее рязанский врач объяснила, почему коронавирус с нами надолго, а люди будут болеть им по несколько раз в год (читать подробнее).

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