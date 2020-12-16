Под Рязанью коммерсант спилил 250 сосен – его уже отправили в СИЗО. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Полицейские и «собровцы» задержали 33-летнего рязанца, подозреваемого в незаконной рубке 250 сосен. Произошло все в Комсомольском лесничестве Спасского района.

По предварительным данным, предприниматель нанял бригады лесорубов и указал им пилить деревья не только на выделенных ему делянках, но и на соседних участках.

Таким образом делец заготовил более 300 кубометров хвойного дерева, нанеся ущерб лесничеству на сумму 9,7 млн рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, а предпринимателя взяли под стражу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Следователи уже изъяли всю техническую документацию, а также трактора и пилы.

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