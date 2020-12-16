«Единая Россия» представила новый пакет социальных инициатив

Фото: ryazan.er.ru

На первом социальном онлайн-форуме «Единой России» партия представила новый пакет социальных инициатив, направленных на борьбу с последствиями пандемии и поддержку граждан. Мероприятие состоялось 14 декабря и собрало добровольцев со всей страны. В форуме принял участие президент России Владимир Путин.

«Люди верят в искренность политической силы, когда она находит преломление в интересах конкретного человека, – отметил глава государства. – Вы сейчас на правильном пути находитесь. И я хочу вам искренне пожелать успехов».

Он назвал чрезвычайно важным, что «Единая Россия» «включилась в преодоление трудностей, с которыми столкнулась страна».

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что добровольчество – крайне важное направление работы партии. С самого начала пандемии «Единая Россия» создала волонтерские центры в каждом регионе, они объединяют 80 тысяч активистов.

Были обозначены приоритеты дальнейшего развития добровольческой деятельности – это автоволонтерство, помощь медикам и их семьям, доставка лекарств амбулаторным больным. Также Дмитрий Медведев поручил «Единой России» отслеживать, как выполняются противопандемийные меры в регионах.

В ходе форума участники обменялись лучшими региональными практиками оказания помощи гражданам и медикам. Их опыт лег в основу пакета новых социальных инициатив партии.

В частности, «Единая Россия» предложила продлить действие таких временных мер, как беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ и продление действия 30-процентной скидки на оплату пошлин через Госуслуги. Владимир Путин назвал оба предложения «своевременными и справедливыми».

Нашли одобрение еще несколько инициатив – упростить требования к аптекам при онлайн-продаже безрецептурных лекарств и ввести беззаявительный порядок получения пенсий по инвалидности и продлить действие паспортов и водительских прав с истекшим сроком действия.

Активисты волонтерских центров «Единой России» предложили ввести меры дополнительной защиты тех, кто ежедневно сталкивается в своей работе с опасностью заражения. Например, страховать от коронавируса немедицинский персонал больниц, которые отвечают за устойчивую работу систем жизнеобеспечения, кислородное и другое оборудование, учителей на рабочих местах, так как школьники на уроках находятся без средств индивидуальной защиты и не обязаны предоставлять справку об отсутствии заболевания коронавирусом.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал о том, что «Единая Россия» совместно с правительством договорилась с двумя крупными агрегаторами такси – с 21 декабря и до 31 декабря в 13 регионах страны их машины будут бесплатно доставлять медиков домой, на работу и на вызовы к пациентам.

По его словам, партия проработает необходимые проекты нормативных актов, чтобы сделать бесплатной электронную цифровую подпись и расширить сферу ее применения. Реализовывать эту инициативу будет совместно с Минцифры. Андрей Турчак отметил, что это один из способов снять проблему, когда нет возможности оформить сделки и договоры в офлайн-режиме из-за пандемии

Еще один блок инициатив «Единой России» направлен на преодоление социально-экономических последствий пандемии. Партия предложила привлекать студентов старших курсов педвузов к оплачиваемому замещению учителей на уроках в школах, расширить возможности использования маткапитала на социально важные направления — например, на оплату частных детских садов, ввести дополнительные меры поддержки беременных женщин, сохранять выплаты по потере кормильца несовершеннолетним при подработке в каникулы.

В онлайн-форуме «Единой России» принял участие секретарь Рязанского регионального отделения партии, губернатор Николай Любимов.

«Волонтеры Рязанской области принимают активное участие в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Только в рамках деятельности областного штаба «#МыВместе» с начала пандемии поддержку получили более пяти с половиной тысяч рязанцев, – отметил Николай Любимов. – Была проведена большая работа по привлечению добровольцев и их обучению. Волонтеры работают в call-центрах, организуют помощь гражданам, которые находятся в самоизоляции, ведут разъяснительную работу, помогают докторам и службе социальной защиты».

Реклама.