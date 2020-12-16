Парк в центре Рязани украсили арт-объектами

Фото: admrzn.ru
В Верхнем городском парке, что между улицами Ленина и Радищева в Рязани, установили несколько арт-объектов. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба администрации областного центра.
Это трехметровые фигуры Деда Мороза и Снегурочки, медведей с елочной аркой, снеговиков-музыкантов, а также светящийся «фонтан», сани новогоднего волшебника, большой подарок с бантом, снежинки.
Кроме того, рязанцам пообещали, что в ближайшее время в парке установят и украсят 11-метровую ель. Конечно же, искусственную.
Фото: admrzn.ru
Фото: admrzn.ru