16 декабря Рязанская область повторила два суточных антирекорда по COVID-19

16 декабря в Рязанской области зафиксировали 135 новых случаев заболевания COVD-19. Это повторение максимального суточного прироста, которое фиксировалось в регионе за всю историю пандемии. Всего в Рязанский области на сегодняшний день подтверждено 16 093 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Поправились за сутки 132 человек. Таким образом, с начала пандемии инфекцию перенесли 14 653 рязанцев.

К сожалению, пополнились и списки умерших от коронавирусу – плюс три человека за сутки. Это также повторение максимального суточного показателя в Рязанской области. Всего в регионе от COVID-19 скончались 117 человек.