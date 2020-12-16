На федеральной трассе в Рязанской области случилось смертельное ДТП

Автомобиль практически не получил повреждений - человек погиб. Фото: сайт УМВД.

Примерно в 18:20 15 декабря в Михайловском районе на 213 километре автодороги Р-22 «Каспий» 57-летний москвич на Nissan X-Trail сбил пешехода - 36-летнего жителя Волгоградской области. По версии выехавшего на место аварии патруля мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом информирует пресс-служба регионального УМВД.

В результате ДТП пешеход погиб. Проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

Всего же за прошедшие сутки в Рязанской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и десять получили травмы. А накануне в Рязани нашли водителя, сбившего подростка и покинувшего место ДТП.