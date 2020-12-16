Скопинские расчленители предстанут перед судом

Скопинский районный суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. Главной обвиняемой по нему проходит 35-летняя ранее судимая женщина. Второй обвиняемый – 72-летний мужчина, якобы укрывавший особо тяжкое преступление.

Апрель 2020 года. Во время застолья между двумя женщинами возникает словесный конфликт. В пылу ссоры одна из них бьет свою соперницу ножом в грудь, нанеся смертельное ранение.

Подсудимая и мужчина, лицезревший эти события, перенесли труп в ванную комнату и совместно расчленили его. Части тела в полиэтиленовых пакетах выбросили: одну часть прямо в мусорный контейнер, другую – на берег реки Вёрда.

«По делу назначено предварительное слушание в закрытом судебном заседании для решения вопроса по мере пресечения», - сообщает пресс-служба суда.