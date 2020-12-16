Появилось расписание ярмарок выходного дня в Рязани до конца года

Фото: ryazagro.ru

Минсельхоз региона опубликовал расписание ярмарок выходного дня в Рязани до конца года. Традиционно они проходят у Центрального рынка, у ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и у ТЦ «КИТ». В 2020-м торговцы съедутся на эти площадки еще четыре раза.

Ближайшая ярмарка состоится в субботу, 19 декабря.

Оставшиеся - в преддверии Нового года - будут идти три дня подряд: 25, 26 и 27 декабря.

Более подробно о самих ярмарках и процедуре регистрации участников могут рассказать по телефону минсельхоза: 8 (4912) 21-08-90.