Роспотребнадзор подсказал рязанцам, как правильно выбрать новогоднюю елку

Новогодняя елочка создаст праздничное настроение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по покупке новогодней красавицы-елки. У рязанцев есть выбор, приобрести живую лесную красавицу или искусственную ель, которая прослужит не один год.

Хвойный наряд должен быть слегка маслянистым на ощупь, ярко-зеленого цвета и источать при этом душистый запах. Приглянувшуюся елку нужно взять за середину ствола, приподнять и ударить нижней частью о твердую поверхность. Если при этом с нее осыпалось много иголок – возвращайте ее и идите выбирать дальше. При этом Роспотребнадзор напоминает, что сосна более пушистая, и простоит примерно на неделю больше, чем ель.

К выбору искусственной елки нужно подойти достаточно строго - она будет служить не один праздник. Она не должна иметь резкого неприятного запаха или содержать в составе вредные для здоровья людей вещества. Особое внимание следует уделить огнестойкости материала и прочности иголок.

Все нюансы выбора новогодних елок можно узнать здесь.

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