Рязанская область является зоной риска при строительстве жилья

В Рязанской области самые высокие риски в России по обману дольщиков. Фото: Александр БОЙКО

Сейчас лидерами по применению механизма эскроу-счетов в долевом строительстве, по данным Фонда защиты прав дольщиков, являются Пермский край (62% площадей), Ставропольский край и Воронежская область (по 58% площадей).

Глава фонда Константин Тимофеев считает, что кардинально решить проблему обманутых дольщиков поможет только скорейший переход всех новостроек на эскроу-счета.

- Дело в том, что сейчас в нашей стране 60% новостроек возводится по старым схемам, без обязательных расчетов покупателей с застройщиками через эскроу-счета. Мы ожидаем, что доля таких проектов значимо сократится (до 5%) только через три года. А без окончательного перехода на эскроу риски появления новых проблемных жилых объектов по-прежнему имеются.

Наименьшая доля использования счетов эскроу отмечена в Рязанской области (28% строящихся площадей), Санкт-Петербурге (29%) и Московской области (34%) - именно эти цифры приводит "РИА Новости Недвижимость".

Напомним, что эскроу — это специальный банковский счет, который используют, чтобы снизить риски при оформлении какой-либо сделки. Одна сторона сделки вносит на счет эскроу деньги. Они замораживаются или, если говорить на банковском языке, депонируются. Эти деньги вторая сторона сделки получит только после того, как выполнит свои обязательства. В случае с недвижимостью - передаст право собственности.

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