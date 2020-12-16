Густонаселенные районы Рязани логично лидируют по числу больных COVID-19

Более половины больных коронавирусом - жители Рязани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним официальным данным в рязанском регионе зарегистрировано 15958 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Более половины из них - 8431 - жители областного центра.

Если брать абсолютные величины, то Московский район и Октябрьский, как самые обширные по территории и густонаселенные, лидируют по числу тех, кто познакомился вплотную с коронавирусной инфекцией. В них проживают соответственно 2499 и 2443 человека.

В Железнодорожном районе - 2057 жителей с положительным диагнозом, а в Советском коронавирусом болеют 1432 жителя областного центра.

Напомним, в рязанских медицинских стационарах 32 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

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