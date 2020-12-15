В Рязанской области к аппаратам ИВЛ подключены уже 32 пациента с COVID-19

По состоянию на вечер 15 декабря в больницах Рязанской области находятся 541 человек с COVID-19, в том числе семеро детей.

Из них состояние 71 человека медики оценивают как удовлетворительное. 401 пациент пребывает в состоянии средней степени тяжести. Тяжелых пациентов 69, их них 32 подключены к аппаратам ИВЛ. Отметим, что сутками ранее на аппаратах ИВЛ находились 27 человек.

Остальные заболевшие COVID-19 лечатся дома.

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