Рязанское телевидение поздравило Героя Советского Союза

Павел Галкин жив-здоров и отмечает 98-ой день рождения. Фото из архива "КП"-Рязань".

Сюжеты про Павла Андреевича Галкина, уроженца Кораблинского района, которому сегодня, 15 декабря, исполнилось 98 лет, показали в новостных выпусках ГТРК «Ока» и телекомпании «Город».

Репортер Юлия Телятникова в начале своего сюжета рассказала о том, что журналисты «Комсомольской правды» в июле навестили в Краснодарском крае рязанца-фронтовика, штурмана самолета-торпедоносца Павла Андреевича Галкина, удостоившегося звания Героя Советского Союза.

Конечно же, в сюжете было рассказано и о том, что к апрелю 1944 года Павел Галкин совершил 22 боевых вылета, потопил вместе со своим экипажем 2 подводные лодки, мотобот и танкер.

Журналист телекомпании «Город» Марина Комиссарова в своем репортаже также рассказала о ратных подвигах Павла Андреевича.

Кроме этого, из материалов ГТРК «Ока» и ТК «Город» зрители смогли узнать, что поздравительные телеграммы в адрес ветерана Великой Отечественной войны отправили из Рязанской области, а в городе Ейске сегодня торжественно чествовали Павла Галкина