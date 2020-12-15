Глава Ейского района признался, что учился у рязанского фронтовика Павла Галкина

Глава Ейского района Виктор Ляхов обращается с приветственным адресом к Павлу Андреевичу Галкину. Фото: пресс-служба Ейского района.

15 декабря в городе Ейске отметили 98-летие Павла Андреевича Галкина. Уроженец Рязанской губернии, Герой Советского Союза более пятидесяти лет проживает в Краснодарском крае, но, конечно, поддерживает связь и с родным регионом.

Глава Ейского района Виктор Ляхов поделился с корреспондентом рязанской «Комсомольской правды» мнением о том, какую роль играет Павел Андреевич Галкин для всего района.

- Павел Андреевич – один из самых уважаемых людей, чья жизнь является примером для нынешнего поколения и для будущих поколений. В свое время будучи курсантом Ейского высшего авиационного училища я учился у Павла Андреевича. Тогда он возглавлял кафедру боевого применения. Тысячи выпускников прошли через его руки. Он рассказывал нам на примерах своего боевого опыта, как нужно готовиться к защите Отечества, как нужно любить свою Родину и как посвятить свою жизнь служению людям.

Мы любили и уважали его, но, конечно, он был требовательным. Не переставал нам повторять, что самолет ошибок не прощает. Требовательность и профессионализм – основа авиационного летного долголетия.

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