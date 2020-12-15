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Рязанка Софья Никулина победила на всероссийском конкурсе педагогов

Ее учебное пособие «Азбука благочестия» стало лучшим образовательным издательским проектом 2020 года
Михаил ФИЛЬЧАК
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Софья Никулина. Фото из личного архива.

Софья Никулина. Фото из личного архива.

Софья Никулина, учитель основ православной культуры школы№63 Рязани, была названа абсолютной победительницей Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя - 2020». Итоги пятнадцатого по счету конкурса были подведены в Храме Христа Спасителя.

Никулина уже была лауреатом конкурса в 2018 году. Теперь же ее учебное пособие «Азбука благочестия» стало лучшим образовательным издательским проектом 2020 года.

Конкурентами рязанского педагога были с самого старта конкурса 80 участников из 8 федеральных округов и городов федерального значения - Санкт-Петербурга и Севастополя.